Corona virus | Italia | 422999 attualmente positivi a test +6233 in un giorno con 176867 decessi 43 e 21684946 guariti 16084 Totale di 22284812 casi 22265 Dati della protezione civile | effettuati 152421 tamponi

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Dati del giorno: 24 settembre 2022 872 Nuovi casi 7.805 Test giornalieri 2 Persone decedute Nuovi casi per provincia Provincia di Bari: 315 ...Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile.(Adnkronos) – Sono 22.265 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 24 settembre 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministe ...ROMA (ITALPRESS) – Sono 22.265 i casi positivi di Coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia che porta 22.284.812 i contagi dall’inizio ...