Comune di Cuneo: Concorso per 11 Istruttori Tecnici (Di sabato 24 settembre 2022) Il Comune di Cuneo ha indetto un Concorso Pubblico per la ricerca di 11 Figure Professionali come Istruttore Tecnico, categoria C, da destinarsi a vari enti. Viene offerto inquadramento con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Bando di Concorso E' indetto corso-Concorso pubblico in forma associata, per esami, per la copertura di complessivi undici posti di istruttore tecnico, categoria giuridica C, a tempo pieno ed indeterminato di cui sei presso la Provincia di Cuneo, due presso il Comune di Cuneo, due presso il Comune di Limone Piemonte e uno presso il Consorzio socio assistenziale del cuneese. Requisiti ed Invio della Domanda Scadenza termine per la presentazione delle domande: entro le ... Leggi su posizioniaperte (Di sabato 24 settembre 2022) Ildiha indetto unPubblico per la ricerca di 11 Figure Professionali come Istruttore Tecnico, categoria C, da destinarsi a vari enti. Viene offerto inquadramento con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Bando diE' indetto corso-pubblico in forma associata, per esami, per la copertura di complessivi undici posti di istruttore tecnico, categoria giuridica C, a tempo pieno ed indeterminato di cui sei presso la Provincia di, due presso ildi, due presso ildi Limone Piemonte e uno presso il Consorzio socio assistenziale del cuneese. Requisiti ed Invio della Domanda Scadenza termine per la presentazione delle domande: entro le ...

