Ciclismo, Mondiali 2022. Silvia Persico: “Stagione positiva, mi dispiace non aver fatto di meglio. Non avevo le gambe per seguire van Vleuten” (Di sabato 24 settembre 2022) Dopo il bronzo ai Mondiali di ciclocross ecco un’altra medaglia, sempre una terza piazza, ai Mondiali di Ciclismo su strada in quel di Wollongong. Una super Stagione per Silvia Persico: l’azzurra è riuscita a centrare una top-3 importante anche per la Nazionale italiana, davvero molto attiva oggi. Le parole: “E’ stata una corsa dura. Sulle ultime due ascese ho sofferto tanto. Sono riuscita a tenere la ruota delle più immediate inseguitrici e una volta riprese le prime non pensavamo certamente al numero di Annemiek, che ha sofferto tanto quanto la sottoscritta in salita. Io la davo indietro.. invece eccola sbucare all’improvviso. Non avevo le gambe per andarle dietro”. Il suo sprint: “Per la volata sapevo che Lotte era l’avversaria più pericolosa. Ho ... Leggi su oasport (Di sabato 24 settembre 2022) Dopo il bronzo aidi ciclocross ecco un’altra medaglia, sempre una terza piazza, aidisu strada in quel di Wollongong. Una superper: l’azzurra è riuscita a centrare una top-3 importante anche per la Nazionale italiana, davvero molto attiva oggi. Le parole: “E’ stata una corsa dura. Sulle ultime due ascese ho sofferto tanto. Sono riuscita a tenere la ruota delle più immediate inseguitrici e una volta riprese le prime non pensavamo certamente al numero di Annemiek, che ha sofferto tanto quanto la sottoscritta in salita. Io la davo indietro.. invece eccola sbucare all’improvviso. Nonleper andarle dietro”. Il suo sprint: “Per la volata sapevo che Lotte era l’avversaria più pericolosa. Ho ...

Eurosport_IT : Van Vleuten campionessa del mondo ma che mondiale di Silvia Persico: bronzo per l'azzurra a conclusione di una stag… - Eurosport_IT : ???????????????? ????????????????!!!!! ???????? Vittoria Guazzini è la campionessa del mondo a crono Under 23! - nica__vero : RT @perchetendenza: 'Annemiek Van Vleuten': Perché ha vinto la prova in linea dei Mondiali di ciclismo dopo aver conquistato in questa stes… - fra_contarin : RT @Eurosport_IT: Van Vleuten campionessa del mondo ma che mondiale di Silvia Persico: bronzo per l'azzurra a conclusione di una stagione p… - AngeloStringini : RT @perchetendenza: 'Annemiek Van Vleuten': Perché ha vinto la prova in linea dei Mondiali di ciclismo dopo aver conquistato in questa stes… -