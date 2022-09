Cantona e Vettel | una strana alleanza “circolare”

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 24 settembre 2022) Non vorrete mica che commenti Italia-Inghilterra, vero? Non lo farò, anche perché l’articolo l’ho dovuto consegnare prima dell’inizio della partita, e nonostante le forti dosi di brandy che assumo non sono ancora arrivato ad avere sbronze divinatorie. A Londra poi questi sono i giorni di Roger Federer, che saluta il tennis nella città più bella del mondo, ha detto addio giocando in doppio con Nadal dando a chi di tennis deve scrivere materiale sentimentale e retorico in abbondanza per i prossimi cinque anni (e sempre viva Murray, l’infiltrato perfetto che gode dell’aggettivo “Fab” da anni perché giornalisticamente funzionava meglio così). Detto questo, il torneo serio quest’anno è il Mondiale, mica la Nations League, Italia-Inghilterra di ieri sera valeva come un’amichevole di quartiere, quindi se abbiamo vinto noi, bene, se abbiamo perso o pareggiato, chissenefrega. Tanto abbiamo ...