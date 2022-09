Calciomercato Inter, clamoroso Skriniar: possibile cessione a gennaio! I dettagli (Di sabato 24 settembre 2022) Il Calciomercato di gennaio è ancora lontano, eppure tante società sono a lavoro per programmare le mosse per il futuro. Tra queste c’è l’Inter, alle prese con la spinosa questione del rinnovo di Milan Skriniar. Il difensore slovacco ha l’accordo in scadenza nel giugno 2023. E proprio in merito al suo prolungamento ci sono novità. Infatti, secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà sulla Gazzetta dello Sport, ha rivelato che entro il 10 ottobre dovrebbero arrivare importanti novità sul futuro del difensore. FOTO: Getty – Skriniar Inter L’intenzione dell’Inter è quella di proporre a Skriniar il rinnovo con aumento di stipendio fino a 6 milioni di euro. Il PSG in estate aveva proposto 9 milioni di euro al centrale, con l’Inter che aveva ... Leggi su rompipallone (Di sabato 24 settembre 2022) Ildi gennaio è ancora lontano, eppure tante società sono a lavoro per programmare le mosse per il futuro. Tra queste c’è l’, alle prese con la spinosa questione del rinnovo di Milan. Il difensore slovacco ha l’accordo in scadenza nel giugno 2023. E proprio in merito al suo prolungamento ci sono novità. Infatti, secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà sulla Gazzetta dello Sport, ha rivelato che entro il 10 ottobre dovrebbero arrivare importanti novità sul futuro del difensore. FOTO: Getty –L’intenzione dell’è quella di proporre ail rinnovo con aumento di stipendio fino a 6 milioni di euro. Il PSG in estate aveva proposto 9 milioni di euro al centrale, con l’che aveva ...

cmdotcom : #Inter, ipotesi #Cuadrado a zero - cmdotcom : #Ranieri, l'uomo giusto al posto giusto per salvare l'#Inter - cmdotcom : #Inter, non solo #Skriniar: metà squadra è in scadenza nel 2023. #Marotta aspetta messaggi da #Zhang - LucaDColella : RT @cmdotcom: #Tramontana: '#Zhang ha fatto il bene dell'#Inter, ma così non si può andare avanti. Cessione unica via' - Ed_B_one4 : RT @GrenadierWaffen: #Dumfries: 'Felice all'#Inter, ma c'è una situazione fastidiosa, Lukaku mi ha lasciato, adesso sta con Lautaro El toro… -