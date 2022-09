Bonus | conguagli e rivalutazioni | da ottobre a gennaio raffica di aumenti per le pensioni Date e cifre

lacittanews : Di Patrizia Del Pidio Da ottobre pensioni più ricche tra bonus, conguagli e rivalutazioni anticipat… - businessonlinei : Calcolo ed esempi aumento pensioni al via con aggiunta conguagli e bonus 150 euro Novembre -

Nei casi in cui l'assegno è inferiore al trattamento minimo pari a 6.816,55 euro , alla tredicesima si aggiungerà unda 154,94 euro . L'incentivo spetterà, in misura parziale, anche a coloro ...Da ottobre pensioni più ricche trae rivalutazioni anticipate: vediamo cosa ci spetta nei prossimi mesi. Incremento crescente nei prossimi mesi per le pensioni: tra, conguaglio e rivalutazione, infatti, gli ...Le pensioni dei prossimi mesi, a partire da ottobre e fino a gennaio 2023, subiranno un incremento crescente. Tante le novità, alcune introdotte ...Pensioni: assegni in aumento per i pensionati da ottobre a gennaio 2023 tra adeguamento dell'inflazione, bonus, tredicesime. I calcoli ...