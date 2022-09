Avvocato Wanda Nara: “Separazione con Icardi non consensuale” (Di sabato 24 settembre 2022) Poche ore fa, Wanda Nara, con un post sul proprio profilo Instagram, ha annunciato la Separazione da Mauro Icardi. Nessun’altra dichiarazione ha seguito l’annuncio, e tantomeno ha parlato l’ex centravanti dell’Inter, appena approdato al Galatasaray in prestito dal Psg. A parlare, invece, come riporta Tuttosport, è l’Avvocato della showgirl, Ana Rosenfeld, la quale ha spiegato che “la Separazione non è stata consensuale. Wanda è triste e ferita, ma ha fatto questa scelta”. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 24 settembre 2022) Poche ore fa,, con un post sul proprio profilo Instagram, ha annunciato lada Mauro. Nessun’altra dichiarazione ha seguito l’annuncio, e tantomeno ha parlato l’ex centravanti dell’Inter, appena approdato al Galatasaray in prestito dal Psg. A parlare, invece, come riporta Tuttosport, è l’della showgirl, Ana Rosenfeld, la quale ha spiegato che “lanon è stataè triste e ferita, ma ha fatto questa scelta”. SportFace.

sportface2016 : L'avvocato di #WandaNara: 'La separazione con #Icardi non è stata consensuale' - Chinask93471817 : @Cartabellotta ???????? grande chicco. Ormai l avvocato di sta cippa promette più omaggi di Wanda marchi. Imbarazzante… - rainboyfriends : RT @ROBYBOX: @Agenzia_Ansa La nostra su di lui, Salvini, non è mai cambiata : il più grande ipocrita, falso, ciarlatano,venditore di fuffa… - SIMVIVI : RT @ROBYBOX: @Agenzia_Ansa La nostra su di lui, Salvini, non è mai cambiata : il più grande ipocrita, falso, ciarlatano,venditore di fuffa… - frasergaryen : RT @ROBYBOX: @Agenzia_Ansa La nostra su di lui, Salvini, non è mai cambiata : il più grande ipocrita, falso, ciarlatano,venditore di fuffa… -