Ardea | lanciano bottiglie di vetro e sputano sui tavolini di una pizzeria | intervengono i Carabinieri

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 24 settembre 2022)didavanti al locale esui tavoli. Atti di vandalismo che ormai sono all’ordine del giorno a Tor San Lorenzo, ma stavolta a subirli è stata una rinomataal centro del quartiere. Due stranieri intorno alle 18:30 di ieri, in stato di alterazione dovuta all’eccessivo consumo di alcol, hanno iniziato a lanciaredi birra per terra e a gettare la birra stessa sui tavoli esterni della. I due, richiamati dagli inservienti, hanno risposto con tono minaccioso di non intromettersi, continuando a vandalizzare l’esterno del locale. Gli uomini sono entrati poi all’interno della, incuranti dei richiami del personale e hanno sputato sui. A quel ...