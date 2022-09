Unioncamere: al via la certificazione Uni/PdR 125:2022 delle aziende sulle Pari Opportunità (Di venerdì 23 settembre 2022) Entro il 2026 le aziende italiane dovranno conformarsi con la certificazione Uni/PdR 125:2022 sulle Pari Opportunità: questa rappresenta una delle principali previsioni contenute nel PNRR nel quadro della priorità trasversale relativa alla Parità di genere, supportando il rispetto dei requisiti normativi e favorisce la rendicontazione sulla situazione di impiego maschile e femminile che la Legge 162 di novembre 2021 (Legge Gribaudo) ha reso obbligatoria per tutte le aziende, pubbliche e private, con più di 50 dipendenti. Per compiere questa scelta, sostenuta dai fondi del Pnrr, le imprese potranno contare sul supporto fornito da Unioncamere e dal sistema camerale, in virtù di un Accordo di collaborazione stipulato ... Leggi su fmag (Di venerdì 23 settembre 2022) Entro il 2026 leitaliane dovranno conformarsi con laUni/PdR 125:: questa rappresenta unaprincipali previsioni contenute nel PNRR nel quadro della priorità trasversale relativa allatà di genere, supportando il rispetto dei requisiti normativi e favorisce la rendicontazione sulla situazione di impiego maschile e femminile che la Legge 162 di novembre 2021 (Legge Gribaudo) ha reso obbligatoria per tutte le, pubbliche e private, con più di 50 dipendenti. Per compiere questa scelta, sostenuta dai fondi del Pnrr, le imprese potranno contare sul supporto fornito dae dal sistema camerale, in virtù di un Accordo di collaborazione stipulato ...

infocamere : ?? Un ecosistema #digitale da alimentare ??? 'Imprese innovative senza freni' via @ItaliaOggi ??… - AnnalisaCasino : RT @unioncamere: Al via l’accordo #Unioncamere-#pariopportunità per la #certificazione delle #imprese contro il #gendergap. - franciungaro : RT @unioncamere: Al via l’accordo #Unioncamere-#pariopportunità per la #certificazione delle #imprese contro il #gendergap. - IfUnioncamere : RT @unioncamere: Al via l’accordo #Unioncamere-#pariopportunità per la #certificazione delle #imprese contro il #gendergap. - unioncamere : Al via l’accordo #Unioncamere-#pariopportunità per la #certificazione delle #imprese contro il #gendergap.… -