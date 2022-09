Ultime Notizie – Sci, Falez: ‘Per rilanciare base Fisi bisogna cambiare alcuni formati’ (Di venerdì 23 settembre 2022) Alessandro Falez presenta a Milano, per il secondo appuntamento del suo tour territoriale, il programma elettorale per la presidenza della Federsci davanti a una platea di giornalisti, sci club, tecnici, appassionati di montagna e stakeholder. Un incontro pieno di spunti, novità, volti nuovi e commenti sulla vicenda che coinvolge il presidente Fisi uscente. Dopo il ricorso presentato da Falez e Dalpez, respinto dal Tribunale Federale, la ferma volontà è di andare avanti in tutti i gradi di giudizio. “Con la pubblicazione dei candidati è stata ufficializzata la posizione di Flavio Roda. Per noi non è candidabile e non è eleggibile – commenta Alessandro Falez –. Insieme ad Angelo Dalpez, uno dei cinque candidati alla presidenza, abbiamo già presentato ricorso al Tribunale della Fisi che è stato ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 23 settembre 2022) Alessandropresenta a Milano, per il secondo appuntamento del suo tour territoriale, il programma elettorale per la presidenza della Federsci davanti a una platea di giornalisti, sci club, tecnici, appassionati di montagna e stakeholder. Un incontro pieno di spunti, novità, volti nuovi e commenti sulla vicenda che coinvolge il presidenteuscente. Dopo il ricorso presentato dae Dalpez, respinto dal Tribunale Federale, la ferma volontà è di andare avanti in tutti i gradi di giudizio. “Con la pubblicazione dei candidati è stata ufficializzata la posizione di Flavio Roda. Per noi non è candidabile e non è eleggibile – commenta Alessandro–. Insieme ad Angelo Dalpez, uno dei cinque candidati alla presidenza, abbiamo già presentato ricorso al Tribunale dellache è stato ...

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 21mila i nuovi contagi e 49 le vittime nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Sa… - SkyTG24 : Guerra Ucraina Russia, Cina presenta all'Onu piano per la pace. DIRETTA - sole24ore : ?? Putin dichiara una mobilitazione parziale in Russia, richiamando i militari della riserva:… - Reietto2 : Le mie ultime notizie sicure danno il seggio uninominale di Napoli al #M5S. Chi altri può dirci qualcosa negli altr… - RSD_studiodelta : ?? NOTIZIARIO LOCALE delle 19 (23/09/22) Ascolta le ultime #Notizie dall'#Emilia-#Romagna, in collaborazione con Ci… -