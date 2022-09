(Di venerdì 23 settembre 2022) La notizia è: Goranlascia il. L’epilogo di quello che molto probabilmente è stato ilre macedone più importante della storia. Trascinatore a suon di gol e prestazioni., la traiettoria della carriera A 39 anni,ha capito che è arrivato il momento di dire basta. Un’onorata carriera, costellata dal Triplete nel 2009/2010 con la maglia dell’Inter, con cui si è consacrato nell’olimpo del pallone. Record di presenze e reti con la Macedonia, 122 gettoni e 38 centri, ha guidato i suoi verso la storica qualificazione ad Euro 2020, andando a segno l’Austria nella gara d’esordio. 87esimo per marcature in Serie A, ha militato per cinque anni nella Lazio, dal 2004 al 2009, formando con Tommaso Rocchi una formidabile coppia d’attacco. Sette anni di ...

CB_Ignoranza : Goran Pandev ha annunciato il suo ritiro dal calcio a 39 anni. Ora è ufficiale: siamo diventati davvero vecchi ?? - 11contro11 : UFFICIALE - Pandev annuncia l'addio al calcio giocato #Genoa #Inter #Lazio #Parma #SerieA #11contro11 - EmilioCamposta1 : RT @CB_Ignoranza: Goran Pandev ha annunciato il suo ritiro dal calcio a 39 anni. Ora è ufficiale: siamo diventati davvero vecchi ?? https:/… - pccpla : RT @CB_Ignoranza: Goran Pandev ha annunciato il suo ritiro dal calcio a 39 anni. Ora è ufficiale: siamo diventati davvero vecchi ?? https:/… - Marcello_Fsc : RT @LeBombeDiVlad: ?? #UFFICIALE - #Pandev dice basta Il macedone annuncia l'addio al calcio giocato Le sue parole ???? #LBDV #LeBombed… -

40 anni li compirà tra qualche mese, ma non lo farà in campo. Goran Pandev annuncia l'addio, il campione macedone lascia ufficialmente il calcio come confermato attraverso i ...Il portiere della Juve pubblica un lungo messaggio social per il suo ex compagno al Genoa: "Goki, hai strappato applausi da tutti i tifosi d’Italia, buona nuova vita" ...