Ucraina | Berlusconi | ' c' è chi vuole fraintendere | noi con Ue e Occidente'

Roma, 23 set. (Adnkronos) - "Quello che ho detto sui nostri rapporti con l'Occidente ovviamente riguarda a maggior ragione anche la crisi Ucraina e i rapporti con la Russia. C'è chi vuole fraintendere la mia posizione. C'è chi strumentalizza il fatto che io abbia cercato di interpretare cosa abbia indotto Putin a una politica così pericolosa. Interpretare ovviamente non vuol dire condividere". Così Silvio Berlusconi a Zona Bianca su Rete4. "Lo ripeto ancora una volta: noi siamo dalla parte dell'Europa e dell'Occidente, del diritto dell'Ucraina a difendersi e a decidere da sola del proprio futuro. L'ho detto pubblicamente mille volte, lo abbiamo formalizzato in Parlamento con il voto costante a sostegno della linea del governo italiano. Invocare una soluzione ...

