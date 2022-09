Trovato in campo vicino a fiume Nevola corpo di Mattia, bimbo disperso per alluvione Marche (Di venerdì 23 settembre 2022) - Il corpo di Mattia Luconi, 8 anni, era a 13 chilometri da dove la violenza dell'acqua lo ha strappato dalle braccia della madre. E' stata una dipendente che lavora in un asilo nido di campagna a ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 23 settembre 2022) - IldiLuconi, 8 anni, era a 13 chilometri da dove la violenza dell'acqua lo ha strappato dalle braccia della madre. E' stata una dipendente che lavora in un asilo nido di campagna a ...

