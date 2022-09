"Spero non in orbace". Montanari provoca Meloni, Gruber incredula (Di venerdì 23 settembre 2022) È preoccupato Tomaso Montanari e non lo nasconde. "C'è uno scivolamento ulteriore in una retorica di destra molto dura" denuncia lo scrittore in collegamento con Otto e mezzo, giovedì 22 settembre. "C'è un'esaltazione collettiva, si annusa il sangue del nemico. Quello che doveva essere il più moderato, Berlusconi, ha parlato di invasione di clandestini! C'è la convinzione di aver già vinto e di parlare a nome degli italiani. " Mentre commenta le immagini del comizio finale di Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia a piazza del Popolo a Roma Montanari fa a pezzi Giorgia Meloni. "Come si risveglierà l'Italia il 26 settembre? Spero non in orbace" dice il professore rettore dell'Università per stranieri di Siena. facendo restare di stucco la conduttrice Gruber. Perché secondo ... Leggi su iltempo (Di venerdì 23 settembre 2022) È preoccupato Tomasoe non lo nasconde. "C'è uno scivolamento ulteriore in una retorica di destra molto dura" denuncia lo scrittore in collegamento con Otto e mezzo, giovedì 22 settembre. "C'è un'esaltazione collettiva, si annusa il sangue del nemico. Quello che doveva essere il più moderato, Berlusconi, ha parlato di invasione di clandestini! C'è la convinzione di aver già vinto e di parlare a nome degli italiani. " Mentre commenta le immagini del comizio finale di Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia a piazza del Popolo a Romafa a pezzi Giorgia. "Come si risveglierà l'Italia il 26 settembre?non in" dice il professore rettore dell'Università per stranieri di Siena. facendo restare di stucco la conduttrice. Perché secondo ...

