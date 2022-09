Sconfitta a sorpresa per un azzurro | in campo per 85’

(Di venerdì 23 settembre 2022) Bruttacon la maglia della Nazionale per un calciatore azzurr, inaspettato 0-1 nell’amichevole internazionale contro l’Iran. Si tratta di Olivera, inper 85? minuti, che non è riuscito ad incidere dopo essere stato scelto come titolare dal suo CT. Diversi i calciatori del Napoli protagonisti inquest’oggi con le proprie nazionali. Mathias Olivera è uscito sconfitto nell’amichevole contro l’Iran disputata in Austria dall’Uruguay. Il terzino del Napoli ha giocato ben 85 minuti, prima di essere sostituito nel finale dal romanista Vina. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images) Uruguay-Iran 0-1, OIivera inper 85 minuti: il tabellino Mathias Olivera è uscito sconfitto quest’oggi con la sua Nazionale, nella sfida vinta dall’Iran con gol del centravanti del Porto, Medhi Taremi. ...

Due gare per chiudere il gruppo di Nations League nel miglior modo. Dopo aver iniziato a gettare le basi per un nuovo percorso lo scorso giugno, sperimentando nuove convocazioni fino ad arrendersi ai.