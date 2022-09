Roma, un casco di banane per marchiare i panetti di hashish: sequestrati 11 chili di droga (Di venerdì 23 settembre 2022) Roma – C’è un casco di banane disegnato su ogni singolo panetto di “fumo” sequestrato dalla Polizia di Stato a Primavalle nell’ultima operazione antidroga: arrestati in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio 3 ventenni. L’indagine è scaturita da un controllo degli agenti del XIV Distretto Primavalle ad un ragazzo seduto in un’auto parcheggiata in zona Torrevecchia. L’odore acre e inconfondibile dell’hashish, nettamente percepito dai poliziotti, ha convinto gli stessi ad approfondire gli accertamenti. In un borsone, parzialmente nascosto sotto ai sedili, c’erano 3 kili di droga suddivisa in panetti. Su ogni singolo pezzo, a mo’ di etichetta, c’era un foglietto con raffigurato un casco di banane. Gli investigatori, ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 23 settembre 2022)– C’è undidisegnato su ogni singolo panetto di “fumo” sequestrato dalla Polizia di Stato a Primavalle nell’ultima operazione anti: arrestati in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio 3 ventenni. L’indagine è scaturita da un controllo degli agenti del XIV Distretto Primavalle ad un ragazzo seduto in un’auto parcheggiata in zona Torrevecchia. L’odore acre e inconfondibile dell’, nettamente percepito dai poliziotti, ha convinto gli stessi ad approfondire gli accertamenti. In un borsone, parzialmente nascosto sotto ai sedili, c’erano 3 kili disuddivisa in. Su ogni singolo pezzo, a mo’ di etichetta, c’era un foglietto con raffigurato undi. Gli investigatori, ...

ilfaroonline : Roma, un casco di banane per marchiare i panetti di hashish: sequestrati 11 chili di droga - manolo_loop : @PDeperity @DinamoPress @GiansandroMerli @Esc_Atelier @MILinMOV @radiosonar_net @zeropregi @global_project… - Longleg46974718 : @JorioAntonio Non vedo bene il modello, ma ora ci sono delle 'bici' a pedalata assistita che sono come motorini. Ni… - narvalo1959 : RT @LucaZane10: @diceNiNi Mah… Se non ti piace la cintura quando guidi, non metterla. Se non ti piace il casco in moto. Non metterlo. Se n… - LucaZane10 : @diceNiNi Mah… Se non ti piace la cintura quando guidi, non metterla. Se non ti piace il casco in moto. Non metter… -