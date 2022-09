MotoGP, Fabio Quartararo: “Un inizio impressionante, il distacco dalle Ducati è oltre le migliori aspettative” (Di venerdì 23 settembre 2022) Fabio Quartararo può essere fiducioso al termine dell’unica sessione di prove libere del venerdì del Gran Premio del Giappone, sedicesimo e quintultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2022. Sul tracciato di Motegi, sul quale non si correva dal 2019 per le ben note vicende legate alla pandemia del Covid-19, il campione del mondo in carica ha concluso al terzo posto, dando ottimi segnali con la sua M1. Sia sul time attack, sia sul fronte del passo gara, infatti, il pilota soprannominato “El Diablo” ha dimostrato di poter essere della partita sulla pista denominata Twin Ring. Il suo crono, 1:44.558, lo ha piazzato a soli 49 millesimi dalla migliore prestazione di Jack Miller, ed a soli 21 dal suo grande rivale Francesco Bagnaia. La sua analisi del venerdì di Motegi inizia dalla peculiarità del programma: “E’ stata una giornata intensa ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 settembre 2022)può essere fiducioso al termine dell’unica sessione di prove libere del venerdì del Gran Premio del Giappone, sedicesimo e quintultimo appuntamento del Mondiale di2022. Sul tracciato di Motegi, sul quale non si correva dal 2019 per le ben note vicende legate alla pandemia del Covid-19, il campione del mondo in carica ha concluso al terzo posto, dando ottimi segnali con la sua M1. Sia sul time attack, sia sul fronte del passo gara, infatti, il pilota soprannominato “El Diablo” ha dimostrato di poter essere della partita sulla pista denominata Twin Ring. Il suo crono, 1:44.558, lo ha piazzato a soli 49 millesimi dalla migliore prestazione di Jack Miller, ed a soli 21 dal suo grande rivale Francesco Bagnaia. La sua analisi del venerdì di Motegi inizia dalla peculiarità del programma: “E’ stata una giornata intensa ...

OA_Sport : #MotoGP, Fabio #Quartararo: “Un inizio impressionante, il distacco dalle Ducati è oltre le migliori aspettative”… - corsedimoto : PECCO BAGNAIA 2° nel venerdì di prove libere MotoGP a Motegi. Sfida ravvicinata con Fabio Quartararo per il titolo… - zazoomblog : MotoGP all-in per Fabio Quartararo a Motegi? Pista favorevole al francese Bagnaia deve ragionare - #MotoGP #all-in… - AlePassanti : RT @OA_Sport: #MotoGP, GP Giappone 2022. Francesco #Bagnaia e Jack #Miller 2° e 1° nella FP1, ma Fabio #Quartararo è in scia #JapaneseGP… - gponedotcom : Prima e lunga sessione di libere tutta Ducati, con Jack che si prende il miglior tempo davanti a Pecco. Fabio chiud… -