Monza, Rovella: “Non ci aspettavamo la vittoria contro la Juventus, fa ben sperare” (Di venerdì 23 settembre 2022) Il centrocampista della Nazionale Italiana Under 21 e del Monza, Nicolò Rovella, nel corso di una conferenza stampa dal ritiro di Castel di Sangro, ha parlato dei suo primi mesi in biancorosso: “A Monza ci sono giocatori forti e di esperienza, c’è Sensi e Pessina, Pablo Mari, insomma abbiamo un bel gruppo. Ora abbiamo ingranato, abbiamo vinto con la Juve che non ce l’aspettavamo neanche noi ma fa ben sperare per il futuro”. Il giocatore ha spiegato i motivi che lo hanno portato a scegliere un’altra esperienza in prestito: “Sia io che con Allegri, con i dirigenti Cherubini e Nedved, abbiamo deciso che per me all’età di 20 anni, era meglio giocare, fare ancora esperienza per poi magari essere più pronto a giocare a quei livelli. Cosa mi porto dalla Juve? Quando ti alleni con quei grandi campioni anche ... Leggi su sportface (Di venerdì 23 settembre 2022) Il centrocampista della Nazionale Italiana Under 21 e del, Nicolò, nel corso di una conferenza stampa dal ritiro di Castel di Sangro, ha parlato dei suo primi mesi in biancorosso: “Aci sono giocatori forti e di esperienza, c’è Sensi e Pessina, Pablo Mari, insomma abbiamo un bel gruppo. Ora abbiamo ingranato, abbiamo vinto con la Juve che non ce l’neanche noi ma fa benper il futuro”. Il giocatore ha spiegato i motivi che lo hanno portato a scegliere un’altra esperienza in prestito: “Sia io che con Allegri, con i dirigenti Cherubini e Nedved, abbiamo deciso che per me all’età di 20 anni, era meglio giocare, fare ancora esperienza per poi magari essere più pronto a giocare a quei livelli. Cosa mi porto dalla Juve? Quando ti alleni con quei grandi campioni anche ...

pisto_gol : Il #Monza che batte la #Juve dominando nel gioco, e con #Rovella-di proprietà della Juventus- migliore in campo, è… - sportface2016 : #Monza, #Rovella: 'Non ci aspettavamo la vittoria contro la Juventus, fa ben sperare' - ZonaBianconeri : RT @TuttoJuve24: Monza, un Rovella formato maxi: possibile rimpianto per la Juventus #Juventus #Juve #Allegri #Vlahovic #SerieA https://t.… - TuttoJuve24 : Monza, un Rovella formato maxi: possibile rimpianto per la Juventus #Juventus #Juve #Allegri #Vlahovic #SerieA - GabriDD : @doctorappleita lenti e non si muovono senza palla. Questo é un problema dell’allenatore come lo é la preparazione… -