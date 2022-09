Marnate | uccide la madre anziana e tenta il suicidio

(Di venerdì 23 settembre 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Si è consumata oggi, 23 settembre, una grande tragedia a, in provincia di Varese: un’di 88 anni è stata uccisa dal figlio, che ha poito il. E’ accaduto in un’abitazione di via Marconi, dove l’donna si trovava allettata.uccisa dal figlio a: accertamenti in corso La dinamica dei ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

ilSaronno : Marnate, uccide l’anziana madre e tenta suicidio: figlio piantonato all’ospedale dai carabinieri di Saronno - varesenews : Uccide una donna e tenta il suicidio a Marnate -

malpensa24.it

Una donna è morta nella giornata di venerdì uccisa da un uomo che a sua volta ha tentato di togliersi la vita. È successo ain via Marconi. C'è grande riserbo da parte delle forze dell'ordine anche se sembra che il fatto sia maturato in ambito famigliare e la vittima sia un'anziana. Sul posto hanno operato i ... Marnate, uccide la madre anziana e tenta di togliersi la vita Indagini in corso a Marnate, in provincia di Varese, dove una donna di 84 anni è stata uccisa in casa, nel corso di un’ aggressione. Con lei nell’abitazione c’era anche il figlio, rimasto ferito. Sul ...MARNATE – Omicidio a Marnate, in una casa di via Marconi è stata uccisa una pensionata di 88 anni: sul posto i carabinieri della Compagnia di Saronno, che conducono le indagini e che hanno ...