Manolas va allo Sharjah | ora è ufficiale

(Di venerdì 23 settembre 2022) Kostasè un nuovo giocatore delloFC club degli Emirati Arabi, io difensore ex Napoli chiude l’esperienza con l’Olympiakos. Il 31enne ha deciso di andare a giocare nello Sharja ed ha firmato un contratto fino al 2024. Sicuramente un’avventura non di primo piano per il difensore greco che nemmeno a Napoli ha avuto grande fortuna. OraFC, potrà rimettersi in gioco ma non di certo in un campionato di alto livello. Nel club degli Emirati Arabi Uniti ritroverà anche l’ex compagno Pjanic e l’ex Chelsea Oscar. L'articolo proviene da Calcio Napoli, notizie su Napolipiu.com.