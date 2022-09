Lutto per il Basilea, morto Schindelholz! (Di venerdì 23 settembre 2022) Tragica notizia nel mondo del calcio. Ci lascia Nicolas Schindelholz,34 anni ex difensore svizzero del Basilea. Lascia una moglie e quattro figli. Nel 2020 scoprì di avere un tumore ai polmoni e dovette fermarsi, in quel momento militava nell’Aarau, sempre in Svizzera. Non ne aveva parlato con nessuno, anzi aveva provato a continuare e si era sottoposto a pesanti cure. Schindelholz Basilea Svizzera Cresciuto nel settore giovanile del Basilea divenendone anche capitano giocando anche con Yann Sommer, Fabian Frei e Eren Derdiyok. Nella sua carriera ha giocato anche nel Thun e nel Lucerna, sempre nel campionato svizzero. Inoltre il Basilea e l’Aarau si sono incontrate molto recentemente in Coppa e subito dopo è arrivata la tragica notizia che ha lasciato il vuoto nei suoi compagni e familiari. Tanti i messaggi ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 23 settembre 2022) Tragica notizia nel mondo del calcio. Ci lascia Nicolas Schindelholz,34 anni ex difensore svizzero del. Lascia una moglie e quattro figli. Nel 2020 scoprì di avere un tumore ai polmoni e dovette fermarsi, in quel momento militava nell’Aarau, sempre in Svizzera. Non ne aveva parlato con nessuno, anzi aveva provato a continuare e si era sottoposto a pesanti cure. SchindelholzSvizzera Cresciuto nel settore giovanile deldivenendone anche capitano giocando anche con Yann Sommer, Fabian Frei e Eren Derdiyok. Nella sua carriera ha giocato anche nel Thun e nel Lucerna, sempre nel campionato svizzero. Inoltre ile l’Aarau si sono incontrate molto recentemente in Coppa e subito dopo è arrivata la tragica notizia che ha lasciato il vuoto nei suoi compagni e familiari. Tanti i messaggi ...

