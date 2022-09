Lavoratori in prova potranno assistere i malati. Dal ministero la circolare che li tutela: “Vale anche per congedi/permessi della 104” (Di venerdì 23 settembre 2022) Chi assiste familiari malati potrà assentarsi dal lavoro durante periodo di prova, senza rischiare per questo il licenziamento. La circolare ministeriale che lo chiarisce, alla fine, è arrivata (qui). Venti giorni fa il Fatto segnalava una falla nel “decreto trasparenza” firmato dal ministro Orlando (n.104/2022) relativamente al “periodo di prova”, laddove indicava quattro “eventi” che lo facevano slittare senza conseguenze per il lavoratore: malattia, infortunio, congedo di maternità/paternità obbligatori. Non menzionava altre tipologie di permessi e congedi, a partire da quelli cui ha diritto, per legge, chi assiste un familiare. Così formulata, lasciava dunque migliaia di cittadini che usufruiscono della legge 104 nell’incertezza tra assentarsi per prestare le cure ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 settembre 2022) Chi assiste familiaripotrà assentarsi dal lavoro durante periodo di, senza rischiare per questo il licenziamento. Laministeriale che lo chiarisce, alla fine, è arrivata (qui). Venti giorni fa il Fatto segnalava una falla nel “decreto trasparenza” firmato dal ministro Orlando (n.104/2022) relativamente al “periodo di”, laddove indicava quattro “eventi” che lo facevano slittare senza conseguenze per il lavoratore: malattia, infortunio, congedo di maternità/paternità obbligatori. Non menzionava altre tipologie di, a partire da quelli cui ha diritto, per legge, chi assiste un familiare. Così formulata, lasciava dunque migliaia di cittadini che usufruisconolegge 104 nell’incertezza tra assentarsi per prestare le cure ...

