La rivolta contro Putin: 'Mosca una polveriera. Colpo di Stato possibile' (Di venerdì 23 settembre 2022) Parla Sergei Guriev, il prof di economia oppositore dello zar, da nove anni in esilio a Parigi. Leggi su www.quotidiano.net Leggi su ilcattolico (Di venerdì 23 settembre 2022) Parla Sergei Guriev, il prof di economia oppositore dello zar, da nove anni in esilio a Parigi. Leggi su www.quotidiano.net

repubblica : La rivolta delle ginecologhe: 'Tortura contro le donne sentire il cuore che batte prima di un aborto' - KahkeshanAzadi : RT @GiovaniIraniani: Manifestazione in sostegno alla rivolta generale e alle donne, contro il regime dei mullah. Domani, sabato 24 settembr… - AnnaRomanelli65 : #CrozzaLetta A Parigi insegnava ai giovani la rivolta contro il capitalismo Guardate @fratellicrozza - TuttoSuRoma : RT @samiraardalani: Manifestazione in solidarietà con la rivolta del popolo e le donne iraniani, contro la teocrazia. Domani, 24/09, a Roma… - Rosario16305726 : RT @GiorgiaMeloni: Le donne iraniane oggi sono in rivolta, sfidano il regime integralista tagliendosi il velo e tagliandosi i capelli in pi… -