Inter | stop all’alternanza tra i portieri Inzaghi punterà su Handanovic | uomo chiave dello spogliatoio

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 23 settembre 2022) La dirigenza dell’si schiera al fianco di. Nulla è compromesso, ma occorrerà dare più copertura alla squadra. Un po’ tutti i quotidiani insistono su un punto, ovvero che l’alternanza in porta tra Onana esarà frenata, dando più spazio al capitano. Il CorriereSport scrive: “Di certo questo è il momento in cui va ritrovata la compattezza: subire tre gol a trasferta non è tollerabile; idem andare in vantaggio ed essere ripresi e superati. L’input ieri è stato chiaro: il gruppo deve tornare a essere di ferro, non fragile come ora. Possibile che in porta l’alternanza abbia un freno e che, al netto di nuove incertezze,trovi più spazio”. Stesso discorso sul Corriere della Sera. “Un tema non secondario è quello della scelta del portiere titolare, visto anche lo stile ...