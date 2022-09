Infortunio Immobile, l’attaccante non sarà presente nella sfida contro l’Inghilterra (Di venerdì 23 settembre 2022) L’Italia del Ct Roberto Mancini perde i pezzi in vista della sfida contro l’Inghilterra, Ciro Immobile non sarà convocato L’Italia del Ct Roberto Mancini perde i pezzi in vista della sfida contro l’Inghilterra, Ciro Immobile non sarà convocato. l’attaccante della Lazio avrebbe riportato un fastidio muscolare ed ecco che il Ct non vuole rischiarlo. A riportarlo è Antinelli inviato della Rai per seguire il ritiro dell’Italia. Al suo posto dovrebbe giocare Scamacca dal 1? L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 23 settembre 2022) L’Italia del Ct Roberto Mancini perde i pezzi in vista della, Cirononconvocato L’Italia del Ct Roberto Mancini perde i pezzi in vista della, Cirononconvocato.della Lazio avrebbe riportato un fastidio muscolare ed ecco che il Ct non vuole rischiarlo. A riportarlo è Antinelli inviato della Rai per seguire il ritiro dell’Italia. Al suo posto dovrebbe giocare Scamacca dal 1? L'articolo proviene da Calcio News 24.

