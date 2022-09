In lacrime le madri russe: figli in partenza per il fronte ucraino (Di venerdì 23 settembre 2022) madri russe salutano in lacrime i figli in partenza per il fronte ucraino. Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato la mobilitazione parziale per “garantire la difesa del popolo e della sovranità territoriale della Russia“. “La leva riguarderà solo i riservisti e innanzitutto coloro che hanno già svolto servizio nelle forze armate e che hanno quindi preparazione ed esperienza. Prima di essere inviati al fronte i militari svolgeranno ulteriore addestramento”, ha detto Putin in un discorso alla nazione, annunciando l’inizio della mobilitazione per mercoledì 21 settembre. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 23 settembre 2022)salutano ininper il. Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato la mobilitazione parziale per “garantire la difesa del popolo e della sovranità territoriale della Russia“. “La leva riguarderà solo i riservisti e innanzitutto coloro che hanno già svolto servizio nelle forze armate e che hanno quindi preparazione ed esperienza. Prima di essere inviati ali militari svolgeranno ulteriore addestramento”, ha detto Putin in un discorso alla nazione, annunciando l’inizio della mobilitazione per mercoledì 21 settembre. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

