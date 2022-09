Il regalo di Ursula a Giorgia | e il futuro ruolo di Draghi secondo Harper JHU

Leggi su formiche

(Di venerdì 23 settembre 2022) Le elezioni di domenica sono uno spartiacque importante per la posizione del nostro Paese nell’arena internazionale. Quali sono le percezioni estere della situazione italiana? Ne parliamo con John, docente di Politica Estera Americana presso la John Hopkins University e membro dell’Istituto Affari Internazionali. Le prossime elezioni politiche in Italia hanno ricevuto un’attenzione internazionale senza precedenti. Perché? La ragione ovvia è che non c’è mai stato in Italia un governo diretto dall’estrema destra, considerato da molti neo-fascista. Potrebbe essere un’impressione errata, ma molte persone fuori dall’Italia si chiedono quali potrebbero essere le conseguenze per l’integrazione europea, per l’alleanza atlantica, per la stabilità economia e finanziaria dell’Italia stessa. Certo, Meloni sta cercando di far vedere di aver cambiato le sue opinioni, in ...