F 1 | Williams Latifi via a fine stagione ' Un viaggio fantastico'

(Di venerdì 23 settembre 2022) La scuderia britannica e il pilota canadese non rinnoveranno il contratto in scadenza aLONDRA (INGHILTERRA) - Nessun rinnovo: al via del Mondiale 2023 di Formula 1, Nicholase ...

leclervc : Latifi chr lascia la williams = diminuzione di safety car in gara - FRAXCHARLES : parlando di cose serie, ma ora con latifi out, i posti rimasti oltre alpine e williams che è senza pilota chi sono?… - lacittanews : ROMA - Ora è ufficiale: Nicholas Latifi e la Williams si diranno addio a fine 2022. Nel paddock da tempo di rincorr… - News_Auto_cars : F1 – La Williams annuncia la partenza di Latifi dal team a fine 2022 - Graftechweb : F1 – La Williams annuncia la partenza di Latifi dal team a fine 2022 -

... al via del Mondiale 2023 di Formula 1, NicholasRacing non saranno insieme. La scuderia britannica e il pilota canadese, infatti, hanno ufficializzato la separazione alla scadenza ...Laha confermato che si separerà da Nicholasal termine della stagione di Formula 1 2022. Si era già parlato del fatto cheavrebbe lasciato laalla scadenza del suo contratto, mentre la squadra avrebbe preso in considerazione un posto a tempo pieno per Nyck de Vries, che ha recentemente fatto da sostituto ...Latifi lascerà la Williams dopo tre anni e né il team né il pilota hanno menzionato nulla riguardo ai piani futuri nell’annuncio. “Williams Racing e Nicholas Latifi oggi confermano che si separeranno ...La scuderia britannica e il pilota canadese non rinnoveranno il contratto in scadenza a fine stagione LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - ...