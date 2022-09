Elezioni: al Pd messaggio opposizione Orban, 'non fatevi del male, non appoggiate suoi amici' (Di venerdì 23 settembre 2022) Roma, 23 set (Adnkronos) - "Non ascoltate quello che Orban o i suoi alleati italiani dicono di lui. Ascoltate e guardate ciò che fa. Così potrete rendervi conto e potrete evitare una catastrofe nazionale. Non fatevi del male, non appoggiate gli amici di Orban! Votate per i candidati del Partito democratico. È così che potrete costruire un Paese che funziona ed è sicuro per voi”. Alla manifestazione del Pd è arrivato anche un video messaggio di Klara Dobrev, vice presidente del Parlamento europeo e esponente di Coalizione democratica, il centrosinistra ungherese all'opposizione di Orban. "Cari amici, democratici italiani. Sento dire che nella campagna elettorale il primo ministro ungherese è spesso ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 settembre 2022) Roma, 23 set (Adnkronos) - "Non ascoltate quello cheo ialleati italiani dicono di lui. Ascoltate e guardate ciò che fa. Così potrete rendervi conto e potrete evitare una catastrofe nazionale. Nondel, nonglidi! Votate per i candidati del Partito democratico. È così che potrete costruire un Paese che funziona ed è sicuro per voi”. Alla manifestazione del Pd è arrivato anche un videodi Klara Dobrev, vice presidente del Parlamento europeo e esponente di Coalizione democratica, il centrosinistra ungherese all'di. "Cari, democratici italiani. Sento dire che nella campagna elettorale il primo ministro ungherese è spesso ...

