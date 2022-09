Elettra Lamborghini ha diffidato sua sorella Ginevra e il GFVip

(Di venerdì 23 settembre 2022) Quando ci penso poi mi manca l’aria, è una diffida non è cioccolataaa! è suonata più o meno così nella mia testa la diffida cheha fatto a suae al Grande Fratello Vip. Questo perché non vuole che né suané il reality parlino di lei. A onor del veroha sempre parlato benissimo di sua, ma a quanto pare la decisione dell’interprete di Pem Pem è definitiva. Durante la diretta – il video potete recuperarlo qua –ha anche fatto un appello a sua. “Io ho bisogno di ritrovare un rapporto con mia. Come mai ha deciso di chiudere con me? Questa domanda mi è stata posta molte volte: dai miei amici, dai miei ...

GoneWithJules : RT @callmemelaa: ELETTRA CHE MANDA DIFFIDE GIÀ ALLA PRIMA PUNTATA LEI È L’UNICA E VERA REGINA LAMBORGHINI #gfvip - GaMe3891 : Io penso ancora a Ginevra che butta la cacca di cane sull'auto di Elettra (che sarà stata una Lamborghini suppongo) #GFVip - zazoomblog : GF Vip Elettra Lamborghini diffida la sorella Ginevra. La reazione di Signorini: Ne prendiamo atto ma... -… - zazoomblog : Elettra Lamborghini diffida il Grande Fratello e la sorella – Video - #Elettra #Lamborghini #diffida #Grande - infoitcultura : Gf Vip 7, seconda puntata: frizioni tra Antonella Fiordelisi e Pamela Prati, Ginevra Lamborghini (già) diffidata da… -

Nella casa del Grande Fratello Vip, Ginevra ha parlato del suo difficile rapporto con la sorella. Le due ormai non hanno più rapporti da anni, ma il motivo resta un mistero. Alfonso Signorini annuncia in diretta che la cantante ha diffidato sia il programma che la sorella . ...I temi di questa sera: Pamela Prati, il rapporto di Ginevra con la sorellae gli addominali di Amaurys Perez Gf Vip, la prima gaffe di Orietta Berti: ecco cos'ha detto. 'Ci ...Alfonso Signorini annuncia che Grande Fratello VIP 2022 è stato diffidato da Elettra Lamborghini Siamo forse davanti ad un vero e proprio record per un reality show italiano In meno di tre giorni dal ...(Nel video Ginevra Lamborghini parla della sorella) E' in Casa da pochi giorni Ginevra Lamborghini, ma del difficile rapporto con sua sorella Elettra ne ha già parlato diverse volte. Per lei è una sof ...