Dramma Striscia la notizia | fan agghiacciati dalla brutale aggressione | “Il colpo di grazia…”

Leggi su kronic

(Di venerdì 23 settembre 2022) Max Laudadio e la troupe dilasono stati presi a calci e pugni in un parcheggio di Varese. I fan dilahanno cerchiato di rosso la data del 27 settembre, giorno in cui riprenderà il tg satirico ideato da Antonio Ricci. Per questa nuova stagioneavrà due nuovi conduttori, Luca Argentero e Alessandro Siani, e due nuove veline, Cosmary Fasanelli e Anastasia Ronca. Confermati invece gli inviati storici del tg satirico di Mediaset, tra cui anche Max Laudadio. Tuttavia, come riportato anche dal Fatto Quotidiano, proprio Laudadio è rimasto vittima di unpestaggio avvenuto mentre stava svolgendo un servizio per. Laudadio si era recato nuovamente a Varese, dove era stato già lo scorso aprile per ...