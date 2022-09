"Discorso indecente". Zakharova si scaglia contro Biden (Di venerdì 23 settembre 2022) Il Discorso del presidente Usa Joe Biden all'Assemblea generale delle Nazioni unite è stato "indecente". A dirlo la portavoce del ministero degli Esteri della Russia, Maria Zakharova, che ha accusato l'inquilino della Casa Bianca di avere attribuito a Vladimir Putin parole che non sono del presidente russo. Lo riporta l'agenzia di stampa russa Ria Novosti. "Per quanto riguarda il Discorso del presidente degli Stati Uniti, considero assolutamente indecente il modo in cui è cominciato", ha detto. "indecente non perché non hanno il diritto di toccare altri Paesi", ma "il fatto è che ha iniziato in teoria citando il presidente della Russia. Noi, come facciamo sempre, abbiamo cominciato a verificare le parole di Biden. Lui le ha pronunciate di sicuro, ma ... Leggi su iltempo (Di venerdì 23 settembre 2022) Ildel presidente Usa Joeall'Assemblea generale delle Nazioni unite è stato "". A dirlo la portavoce del ministero degli Esteri della Russia, Maria, che ha accusato l'inquilino della Casa Bianca di avere attribuito a Vladimir Putin parole che non sono del presidente russo. Lo riporta l'agenzia di stampa russa Ria Novosti. "Per quanto riguarda ildel presidente degli Stati Uniti, considero assolutamenteil modo in cui è cominciato", ha detto. "non perché non hanno il diritto di toccare altri Paesi", ma "il fatto è che ha iniziato in teoria citando il presidente della Russia. Noi, come facciamo sempre, abbiamo cominciato a verificare le parole di. Lui le ha pronunciate di sicuro, ma ...

GiovaQuez : La nostra Zakharova, ospite a Soloviev Live, ha bollato il discorso di Biden come 'indecente' e lo ha accusato di a… - LucioMascarin : RT @andreacantelmo8: #Zakharova ha definito 'indecente' il discorso di #Biden alle Nazioni Unite, sostenendo che il presidente degli Usa fa… - giomo2 : RT @GiovaQuez: La nostra Zakharova, ospite a Soloviev Live, ha bollato il discorso di Biden come 'indecente' e lo ha accusato di aver 'attr… - ultima_ora : RT @ultimenotizie: “Quanto al discorso del presidente degli USA, ritengo assolutamente indecente come sia iniziato. #Biden ha citato in man… - marmanyoro : RT @GiovaQuez: La nostra Zakharova, ospite a Soloviev Live, ha bollato il discorso di Biden come 'indecente' e lo ha accusato di aver 'attr… -