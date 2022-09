Cos’è l’adultizzazione precoce dei bambini e come evitarla

Leggi su gravidanzaonline

(Di venerdì 23 settembre 2022) Educare e far crescere in maniera il più sana e serena possibile è uno dei tanti compiti che ogni genitore ha. Oltre a essere un diritto e un dovere previsto dalla nostra Costituzione (Articolo 30), quello dell’educare è una sfida e un impegno particolarmente difficile. Uno dei rischi legati a questo compito dei genitori è quello di caricare i propri figli di responsabilità e doveri in maniera eccessiva e sbagliata. È il fenomeno deldeiche, seppur motivato da buone intenzioni e da condizionamenti sociali, va evitato tutelando la crescita dei propri figli anche e soprattutto donando loro la leggerezza, nell’infanzia e nell’adolescenza, di non avere responsabilità. Adultizzazione: cosa significa? Per adultizzazionesi intende l’adozione da parte di un ...