Coronavirus | 21 085 casi e 49 morti Tasso di positività al 13 | 9% e ricoverati in calo

(Di venerdì 23 settembre 2022) Nelle ultime 24 ore sono state 21.085 le nuove diagnosi di infezione da Sars-Cov-2 registrate, con undi incidenza del 13,9% sui tamponi processati. Le vittime sono state 49. Sono 134 i pazientiin terapia intensiva, 4 in meno di ieri nel bilancio tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri sono 15. Inei reparti ordinari sono invece 3.313, indi 37 rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono 416.766, rispetto a ieri 4.031 in più. Dimessi e guariti sono 21.668.862 (+17.003) mentre il totale dei decessi dall’inizio della pandemia è di 176.824. Il totale deidi Covid rilevati dall’inizio della pandemia in Italia è di 22.262.452. L’ultimo monitoraggio settimanale dell’Iss segnala due le Regioni – Piemonte e Toscana – classificate a rischio alto per la ...

