Calcio: Gosens, 'ho rifiutato il Bayer Leverkusen perché voglio affermarmi all'Inter' (Di venerdì 23 settembre 2022) Roma, 23 set. - (Adnkronos) - "Gioco in un top club mondiale e sono felice all'Inter. Il mio obiettivo è affermarmi in questo grande club. Adesso devo giocare tre, quattro, cinque partite consecutive, sto lavorando per questo. Anche in ottica Mondiali devo prendere il ritmo". Così l'esterno dell'Inter Robin Gosens ai microfoni della tv tedesca Sport1. Gosens parla anche di un'offerta del Bayer Leverkusen, ricevuta in estate e rifiutata proprio per restare a Milano: "Ho parlato al telefono con Simon Rolfes (direttore sportivo del club tedesco) e abbiamo avuto uno scambio sincero. Gli ho detto che la mia avventura qui non è finita e che vorrei lottare per l'Inter. Mi sento molto bene e di certo non sono qui contro la mia volontà. Sono super motivato, ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 settembre 2022) Roma, 23 set. - (Adnkronos) - "Gioco in un top club mondiale e sono felice all'. Il mio obiettivo èin questo grande club. Adesso devo giocare tre, quattro, cinque partite consecutive, sto lavorando per questo. Anche in ottica Mondiali devo prendere il ritmo". Così l'esterno dell'Robinai microfoni della tv tedesca Sport1.parla anche di un'offerta del, ricevuta in estate e rifiutata proprio per restare a Milano: "Ho parlato al telefono con Simon Rolfes (direttore sportivo del club tedesco) e abbiamo avuto uno scambio sincero. Gli ho detto che la mia avventura qui non è finita e che vorrei lottare per l'. Mi sento molto bene e di certo non sono qui contro la mia volontà. Sono super motivato, ...

