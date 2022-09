Brutta tegola per Mancini: infortunio per Immobile, si ferma per un problema muscolare (Di venerdì 23 settembre 2022) La Nazionale italiana è pronta a scendere in campo contro l’Inghilterra, importante sfida di Nations League in grado di fornire indicazioni di classifica ma anche dal punto di vista tecnico. Il Ct Roberto Mancini ha iniziato un nuovo progetto dopo il fallimento della mancata qualificazione ai Mondiali in Qatar, già dalla sfida di oggi è attesa una risposta dal gruppo azzurro. Nel frattempo arriva una Brutta notizia per l’allenatore Roberto Mancini: l’attaccante Ciro Immobile è stato costretto al forfait a causa di un problema muscolare. Il calciatore della Lazio è stato escluso dai convocati per la partita contro l’Inghilterra, al suo posto è pronto Scamacca. Immobile dovrà sottoporsi ad accertamenti nelle prossime ore per valutare il rientro nelle prossime ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 23 settembre 2022) La Nazionale italiana è pronta a scendere in campo contro l’Inghilterra, importante sfida di Nations League in grado di fornire indicazioni di classifica ma anche dal punto di vista tecnico. Il Ct Robertoha iniziato un nuovo progetto dopo il fallimento della mancata qualificazione ai Mondiali in Qatar, già dalla sfida di oggi è attesa una risposta dal gruppo azzurro. Nel frattempo arriva unanotizia per l’allenatore Roberto: l’attaccante Ciroè stato costretto al forfait a causa di un. Il calciatore della Lazio è stato escluso dai convocati per la partita contro l’Inghilterra, al suo posto è pronto Scamacca.dovrà sottoporsi ad accertamenti nelle prossime ore per valutare il rientro nelle prossime ...

