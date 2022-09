Andrea Ranocchia annuncia il ritiro | “Dentro di me si è spento un interruttore Giocare a calcio non è quello che voglio”

(Di venerdì 23 settembre 2022)non ne può più di. “Ho capito chedi me si èun“: con queste parole in un video sui social il difensore hato il, dopo la risoluzione del contratto con il Monza. “Visto che la società mi ha dato grande fiducia, ho ritenuto giusto non prendere in giro nessuno”, ha spiegato. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) “L’ultimo anno e mezzo a livello personale non è stato facilissimo, e la passione per questo gioco piano piano è venuta meno, già quando ero all’Inter“, ha confessato. ...

Ad un giorno di distanza dalla rescissione del contratto sottoscritto in estate col Monza, Andrea Ranocchia rompe il silenzio via Instagram per annunciare che difficilmente tornerà a mettere gli scarpini: quella col Napoli del 21 agosto scorso, quando è uscito in barella per la frattura. «Sono sempre andato d'accordo con tutti, ho avuto discussioni ma mai screzi. Ringrazio tutti perché tutti mi hanno dato qualcosa e io spero di aver dato qualcosa a loro. Ho dato quello che potevo. L'ultimo anno e mezzo a livello personale non è stato facilissimo. Andrea Ranocchia ha parlato del suo addio al calcio in un videomessaggio: "Il momento è arrivato".