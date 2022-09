Una processione non vale cento Messe (Di giovedì 22 settembre 2022) Tuona Don Michele Pecoraro contro il nulla di un percorso che non è più un momento di alta spiritualità come è la celebrazione eucaristica, la lettura del Vangelo, l’ascolto della Parola di Dio. Tutto è divenuto immagine ed apparenza Di Olga Chieffi Oggi siamo molto soli non nel senso che la solitudine sia un’eccezione, perché è una dimensione propria dell’essere umano, ma siamo soli perché isolati, ognuno chiuso nella propria monade, incapace di rapportarsi all’altro in modo aperto e carico d’amore. La nostra religione è l’opposto di questa situazione, perché è costitutivamente dialogo. La cattiva “paideia”, ha portato ad una società dei conflitti, alla produzione di “Legni storti”, per dirla con Kant, per una mancata educazione all’umanità positivamente intesa, non ci si pone, in questo modo, più alla ricerca della verità. Siamo vittime di una deprivazione pathica, insensibilità ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 22 settembre 2022) Tuona Don Michele Pecoraro contro il nulla di un percorso che non è più un momento di alta spiritualità come è la celebrazione eucaristica, la lettura del Vangelo, l’ascolto della Parola di Dio. Tutto è divenuto immagine ed apparenza Di Olga Chieffi Oggi siamo molto soli non nel senso che la solitudine sia un’eccezione, perché è una dimensione propria dell’essere umano, ma siamo soli perché isolati, ognuno chiuso nella propria monade, incapace di rapportarsi all’altro in modo aperto e carico d’amore. La nostra religione è l’opposto di questa situazione, perché è costitutivamente dialogo. La cattiva “paideia”, ha portato ad una società dei conflitti, alla produzione di “Legni storti”, per dirla con Kant, per una mancata educazione all’umanità positivamente intesa, non ci si pone, in questo modo, più alla ricerca della verità. Siamo vittime di una deprivazione pathica, insensibilità ...

