Ultime Notizie – Terremoto oggi Catania, scosse magnitudo 2.5 e 3.6 (Di giovedì 22 settembre 2022) L'Ingv di Catania ha registrato oggi due scosse di Terremoto, la prima di magnitudo 2.5, la seconda di magnitudo 3.6, nella provincia etnea tra la notte scorsa e le prime ore di stamane rispettivamente alle 23,51 a 2 chilometri a Nord Ovest di Ragalna e alle 04.21 4 chilometri a Sud di Paternò. L'ipocentro della prima è stato individuato ad una profondità di 3 chilometri, quello della seconda ad una profondità di 10 chilometri.

