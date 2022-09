Sanità | Mortaruolo | “C’è chi lavora per superare le difficoltà e chi strumentalizza i problemi”

(Di giovedì 22 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiDi seguito nota stampa di Erasmo, Consigliere regionale del gruppo del Partito Democratico «Ho letto con la giusta e dovuta attenzione quanto scritto da alcuni Sindaci in merito alle problematiche dellasul nostro territorio. La premessa d’obbligo è che le loro preoccupazioni e i loro auspici sono le preoccupazioni e gli auspici di tutti i cittadini sanniti. Ci mancherebbe. Allo stesso tempo, però, noto che più ci avviciniamo al 25 settembre e più certi punti di vista si enfatizzano. Un legittimo sospetto alimentato da comportamenti che in altri tempi avrei fatto fatica a comprendere.Uno tra tutti: tra le lamentele mosse dai Sindaci rientra pure la mancata volontà di relazionarsi con le istituzioni da parte del nuovo direttore generale dell’azienda ospedaliera “San Pio”, Maria Morgante. Così non è.Da giorni ...

NTR24

"Zinzi che disquisisce diè il colmo. Se poi si riferisce a quella sannita, sarebbe il caso si documentasse. Si ... Erasmo, replica alle affermazioni del capogruppo della Lega ...Non manca nell'analisi dila vicenda sanitaria: 'Abbiamo conservato un dea di II livello in unacommissariata . E' un punto importantissimo. In più, come ho avuto modo di dire nei ... Sanità, Mortaruolo: ‘C’è chi lavora per superare le difficoltà e chi per strumentalizzare i problemi’