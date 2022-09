Pochettino, il Nizza lo cerca, ma aspetta club più prestigiosi (Di giovedì 22 settembre 2022) Il Nizza alla ricerca di un nuovo tecnico: la pista Pochettino non si scalda: l’argentino aspetta altre offerte Il Nizza sta cercando un nuovo allenatore per sostituire Lucien Favre in panchina. L’ultimo nome fatto è quello di Pochettino. L’ex allenatore di Tottenham e PSG però è freddo sull’offerta e aspetta un’offerta da un club con un profilo più importante. Iain Mooody, consulente esterno della società, intanto ha proposto Scott Parker, ex Fulham. Nel frattempo, sfiduciato, Favre continuerà a dirigere le prossime sedute di allenamento. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 22 settembre 2022) Ilalla ridi un nuovo tecnico: la pistanon si scalda: l’argentinoaltre offerte Ilstando un nuovo allenatore per sostituire Lucien Favre in panchina. L’ultimo nome fatto è quello di. L’ex allenatore di Tottenham e PSG però è freddo sull’offerta eun’offerta da uncon un profilo più importante. Iain Mooody, consulente esterno della società, intanto ha proposto Scott Parker, ex Fulham. Nel frattempo, sfiduciato, Favre continuerà a dirigere le prossime sedute di allenamento. L'articolo proviene da Calcio News 24.

