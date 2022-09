Paura e stress nei cani e gatti: le cause, i comportamenti e i rimedi (Di giovedì 22 settembre 2022) Improvvisi momenti di Paura, intenso stress per motivi inattesi, agitazione… attimi o giorni di disagio che, come le persone - avvertono gli esperti - provano anche cani e gatti. Anche gli amici a 4... Leggi su europa.today (Di giovedì 22 settembre 2022) Improvvisi momenti di, intensoper motivi inattesi, agitazione… attimi o giorni di disagio che, come le persone - avvertono gli esperti - provano anche. Anche gli amici a 4...

telodogratis : Paura e stress nei cani e gatti: le cause, i comportamenti e i rimedi - Flaviopaggetta : 4) Gratitudine: guardare sempre al futuro può causare paura, ansia e stress. Pratica la gratitudine ogni giorno per bilanciare te stesso. - CentroPhoenix_ : ??SPORTELLO PSICOLOGICO GRATUITO ONLINE IN EPOCA DI CORONAVIRUS / COVID-19 Se la paura e lo stress stanno avendo… - marcocavallo_73 : RT @marcocavallo_73: «In questo momento le persone vivono una fase acuta di #stress e #ansia. Da una parte c'è la #paura vissuta nel moment… - noelle_rosella_ : @rclark98 Già, ma non vado fuori spesso tanto quindi non avrei sapere propria perché ho paura di gente. Soffro di d… -