Palio teatrale studentesco Città di Udine

Leggi su udine20

(Di giovedì 22 settembre 2022) Un anno vissuto virtualmente. Il successivo di nuovo tra il calore del pubblico sotto un tendone circense ai giardini Loris Fortuna. Poi, finalmente, il ritorno sullo storico palcoscenico del Palamostre. Non si può dire certo che, al pari di tutte le altre realtà dello spettacolo e non solo, il abbia vissuto gli ultimi anni come era solito fare. Una tra le più radicate tradizioni culturali cittadine, infatti, ha dovuto fare i conti come tutti con le difficoltà dovute alla pandemia, anche se, fortunatamente, la voglia di ricominciare e l’energia di ragazzi e ragazze hanno saputo superare brillantemente questo periodo. Alla luce di tutto questo, e proprio per rinsaldare il rapporto che lega a doppio filo le scuole e il Teatro Club, organizzatore del, è ora il momento di stringere in modo ancor più sinergico il legame che lega le realtà ...