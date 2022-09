LIVE Canottaggio, Mondiali 2022 in DIRETTA: Stefania Buttiglion in finale nel singolo pesi leggeri! (Di giovedì 22 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.59: Nella prima semifinale del singolo pesi leggeri al via Bulgaria, Slovenia, Messico, Uruguay, Algeria e Svizzera 9.57: Stefania Buttiglion IN finale! L’azzurra chiude forte ed è terza non lontana dalle prime due classificate. Vince la neozelandese Kiddle, davanti alla greca Fitsiou 9.56: Ai 1500 1?9 di vantaggio di Buttiglion sulla statunitense, quarta 9.53: A metà gara Nuova Zelanda, Grecia, Italia 9.47: La Romania si aggiudica la prima semifinale del singolo pesi leggeri davanti all’Olanda e al Sudafrica. In acqua ora per la seconda semifinale Stefania Buttiglion. Le avversarie Spagna, ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.59: Nella prima semidelleggeri al via Bulgaria, Slovenia, Messico, Uruguay, Algeria e Svizzera 9.57:IN! L’azzurra chiude forte ed è terza non lontana dalle prime due classificate. Vince la neozelandese Kiddle, davanti alla greca Fitsiou 9.56: Ai 1500 1?9 di vantaggio disulla statunitense, quarta 9.53: A metà gara Nuova Zelanda, Grecia, Italia 9.47: La Romania si aggiudica la prima semidelleggeri davanti all’Olanda e al Sudafrica. In acqua ora per la seconda semi. Le avversarie Spagna, ...

