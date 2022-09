Italia-Inghilterra Under 21, Fagioli: “C’è rammarico, è mancato solo il gol” (Di giovedì 22 settembre 2022) “C’è rammarico per i primi cinque minuti. Poi ci siamo ripresi alla grande e nel secondo tempo, uomo a uomo, siamo riusciti ad arrivare davanti alla porta. Ci è mancato solo il gol”. Lo ha detto a Rai Sport il centrocampista della nazionale Under 21 Nicolò Fagioli dopo la sconfitta per 2-0 contro l’Inghilterra. Sugli obiettivi: “Devo migliorare sulla finalizzazione e a livello fisico. Spero di ritagliarmi spazio in campo in stagione”, spiega. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 22 settembre 2022) “C’èper i primi cinque minuti. Poi ci siamo ripresi alla grande e nel secondo tempo, uomo a uomo, siamo riusciti ad arrivare davanti alla porta. Ci èil gol”. Lo ha detto a Rai Sport il centrocampista della nazionale21 Nicolòdopo la sconfitta per 2-0 contro l’. Sugli obiettivi: “Devo migliorare sulla finalizzazione e a livello fisico. Spero di ritagliarmi spazio in campo in stagione”, spiega. SportFace.

Azzurri : #Nazionale ???? ?? Ciro #Immobile: “Questa maglia rappresenta tutto, finché ci sarà bisogno di me resterò a disposiz… - Gazzetta_it : Tonali si ferma: niente Inghilterra. E il Milan incrocia le dita #ItaliaInghilterra - DiMarzio : #NationsLeague | Le ultime novità sulla formazione degli @Azzurri contro l'@England - tcm24com : Under 21, Italia sconfitta dall'Inghilterra #italia #under21 #nicolato #inghilterra - ilRomanistaweb : ?? #Under21, Italia-Inghilterra 0-2: 45 minuti per #Bove Il giovane centrocampista della #Roma, partito titolare nel… -