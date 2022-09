Israele-Palestina, l’apertura di Lapid all’Onu: “Sì a due Stati”. La furia di Netanyahu e della destra nazionalista: “Ci consegna ai terroristi” (Di giovedì 22 settembre 2022) Congelata da tempo, la Soluzione a 2 Stati ritorna evocata proprio da Israele. A rimetterla al centro del tavolo è stato il premier Yair Lapid davanti l’Assemblea generale dell’Onu a New York, nell’ultimo scampolo del suo mandato prima delle elezioni del prossimo 1 novembre. Un discorso fortemente emotivo – più volte segnato dalla parola pace, tranne che riguardo all’Iran – le cui anticipazioni, filtrate in mattinata, hanno tuttavia trovato in patria più critiche che consensi, anche tra i ministri del suo stesso governo, come Aylet Shaked. Dura la reazione di Benyamin Netanyahu: “Un discorso fatto di debolezza e di disfattismo”. Ma l’intervento sarà sicuramente apprezzato a livello internazionale, a cominciare dagli Usa per passare all’Europa. “Un accordo con i palestinesi, basato su 2 Stati per 2 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 settembre 2022) Congelata da tempo, la Soluzione a 2ritorna evocata proprio da. A rimetterla al centro del tavolo è stato il premier Yairdavanti l’Assemblea generale dell’Onu a New York, nell’ultimo scampolo del suo mandato prima delle elezioni del prossimo 1 novembre. Un discorso fortemente emotivo – più volte segnato dalla parola pace, tranne che riguardo all’Iran – le cui anticipazioni, filtrate in mattinata, hanno tuttavia trovato in patria più critiche che consensi, anche tra i ministri del suo stesso governo, come Aylet Shaked. Dura la reazione di Benyamin: “Un discorso fatto di debolezza e di disfattismo”. Ma l’intervento sarà sicuramente apprezzato a livello internazionale, a cominciare dagli Usa per passare all’Europa. “Un accordo con i palestinesi, basato su 2per 2 ...

rubio_chef : Israele deve essere prima portato davanti al tribunale internazionale e condannato per le centinaia di crimini comm… - rubio_chef : Israele, dopo aver depredato la terra “promessa” di Palestina ambisce al Libano mettendo zizzania con bombe e infil… - lc71488535 : RT @repubblica: Israele e Palestina, la svolta di Lapid all'Onu: 'Due Stati per due popoli'. Ma il suo governo si divide [di Rossella Terca… - blogLinkes : Israele e Palestina, la svolta di Lapid all'Onu: 'Due Stati per due popoli'. Ma il suo governo si divide… - PinnaUgo : Due stati, due popoli. Finalmente. #israele #Palestina -