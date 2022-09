IL NAPOLI NON POTRÀ PIÙ INDOSSARE LA MAGLIA COL VOLTO DI MARADONA (Di giovedì 22 settembre 2022) Il NAPOLI Calcio non POTRÀ più INDOSSARE la MAGLIA con il VOLTO stilizzato di Diego Armando MARADONA. Il giudice Paolo Andrea Vassallo della seconda sezione civile del tribunale di NAPOLI ha infatti dato ragione al legale Jorge Sebastian Baglietto, che aveva avanzato un contenzioso a tutela dei cinque figli del “Pibe de Oro”, eredi dello scomparso fuoriclasse. NAPOLI, STOP ALLA DIFFUSIONE DELLA MAGLIA CON IL VOLTO DI MARADONA Il giudice ha intimato l’inibitoria per la diffusione e l’utilizzo dell’immagine di MARADONA, definendo «lesivo delle aspettative patrimoniali» degli eredi il contratto tra l’imprenditore Stefano Ceci, imprenditore a capo della società Diez Fze, e il ... Leggi su sportnews.snai (Di giovedì 22 settembre 2022) IlCalcio nonpiùlacon ilstilizzato di Diego Armando. Il giudice Paolo Andrea Vassallo della seconda sezione civile del tribunale diha infatti dato ragione al legale Jorge Sebastian Baglietto, che aveva avanzato un contenzioso a tutela dei cinque figli del “Pibe de Oro”, eredi dello scomparso fuoriclasse., STOP ALLA DIFFUSIONE DELLACON ILDIIl giudice ha intimato l’inibitoria per la diffusione e l’utilizzo dell’immagine di, definendo «lesivo delle aspettative patrimoniali» degli eredi il contratto tra l’imprenditore Stefano Ceci, imprenditore a capo della società Diez Fze, e il ...

