Goran Pandev si ritira a 39 anni

El Attaccante della nazionale macedoneex giocatore, tra gli altri, di Inter, Lazio e Napoli, Ha annunciato il suo ritiro dal calcio professionistico all'età di 39, cosa ha giocato l'ultima stagione a Parma, squadra della Seconda Divisione Italiana, ha posto fine a una lunga carriera, in cui si è distinto per le sue capacità da gol, come testimoniato da i 101 gol segnati nelle quasi cinquecento partite -493- giocate in Serie A italiana. "Mi guardo indietro e ancora non mi sembra reale. È stato un viaggio fantastico. Porto tante emozioni dentro di me e voglio condividerle con tutti coloro che mi hanno supportato in questo percorso", ha detto ...