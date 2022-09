Ginnastica ritmica | Raffaeli | “Gli ori ai Mondiali? Non avevo questi propositi Posso fare di più”

Leggi su sportface

(Di giovedì 22 settembre 2022) Sofiaè stata la protagonista di un meraviglioso Mondiale di, che l’ha vista conquistare quattro ori e un bronzo. La giovane atleta è stata ospite al Festival dello Sport di Trento, dove ha dichiarato: “Ancora devo metabolizzare il tutto, non ero andata lì con, ma solo perun ottimo lavoro. Per noi dellaè fondamentale arrivare in un buon punto della classifica per l’all-around. Sono riuscita a staccare il pass per le Olimpiadi e sono ancora più soddisfatta. D’ora in poi, a ogni gara, dovrò dimostrare di essere la persona giusta per portare in alto la, so chefarlo. Voglio essere un esempio per tanti ragazzi, è un onore essere seguita da così tante persone”. E ...