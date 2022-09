Gf Vip 7, Elenoire e il coma: il racconto fa rabbrividire gli utenti (Di giovedì 22 settembre 2022) Nella casa del GF Vip, Elenoire Ferruzzi si è lasciata andare a un racconto molto personale: nel 2021, infatti, è entrata in coma per quattro lunghi mesi, dopo aver contratto il Covid. LEGGI ANCHE: — GF Vip, Patrizia Rossetti sonnambula? Cosa fa nel cuore della notte: i fan restano sbigottiti Elenonire ha così raccontato ad altre donne della casa la sua esperienza, e ciò che ha visto e sentito durante il periodo di coma. “Non so dove ma sentivo delle presenze: era materia, non c’era il corpo. Io c’ero, c’erano altre persone ma non eravamo fisici, c’era solo la mente. Parlare, dialogare, si parlava con la mente. Anche altre lingue. Conoscevi tutte le lingue e capivi e comprendevi” ha spiegato Elenoire. Il suo racconto continua: “A un certo punto ero in questo vortice nero e ... Leggi su funweek (Di giovedì 22 settembre 2022) Nella casa del GF Vip,Ferruzzi si è lasciata andare a unmolto personale: nel 2021, infatti, è entrata inper quattro lunghi mesi, dopo aver contratto il Covid. LEGGI ANCHE: — GF Vip, Patrizia Rossetti sonnambula? Cosa fa nel cuore della notte: i fan restano sbigottiti Elenonire ha così raccontato ad altre donne della casa la sua esperienza, e ciò che ha visto e sentito durante il periodo di. “Non so dove ma sentivo delle presenze: era materia, non c’era il corpo. Io c’ero, c’erano altre persone ma non eravamo fisici, c’era solo la mente. Parlare, dialogare, si parlava con la mente. Anche altre lingue. Conoscevi tutte le lingue e capivi e comprendevi” ha spiegato. Il suocontinua: “A un certo punto ero in questo vortice nero e ...

